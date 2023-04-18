نسبة الأطفال تبلغ 26.5 بالمئة من تعداد السكان بتركيا

بلغت نسبة الأطفال 26.5 بالمئة من إجمالي عدد السكان في تركيا بالعام الماضي 2022، بواقع 22 مليونا و578 ألفا و378 طفلا.

جاء ذلك بحسب إحصائيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، حول معدلات الأطفال في تركيا للعام الماضي.

وبلغ إجمالي تعداد السكان في تركيا 85 مليونا و279 ألفا و553 نسمة، بينهم 22 مليونا و578 ألفا و378 طفلا.

وشكّل الذكور 51.3 بالمئة، والإناث 48.7 بالمئة من أعداد الأطفال، والتي تضم الفئة العمرية من 0 إلى 17 عاما.

وكانت نسبة الأطفال في تركيا 48.5 بالمئة عام 1970، وتراجعت إلى 41.8 بالمئة في العام 1990.

وتشير التوقعات إلى أن معدلات الأطفال ستبلغ حوالي 25.6 بالمئة في 2030، و23.3 بالمئة في 2040، و20.4 بالمئة في 2060، و19 بالمئة عام 2080.