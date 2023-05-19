بوتين: المسلمون في روسيا يلعبون دوراً مهماً في تعزيز علاقاتنا الدولية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المسلمين في روسيا يعلبون دوراً كبيراً في تعزيز علاقات روسيا مع العالم الخارجي.

جاء ذلك في اجتماع الجمعة بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس للتعاون بين الأديان"، الذي انعقد على هامش فعاليات "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023".

وأضاف بوتين أن روسيا منفتحة على تعاون تجاري وإنساني واسع مع بلدان العالم الإسلامي.

وأردف "نهتم ونبحث عن شركاء جدد لتعزيز التعاون الزراعي والصناعي وإنشاء سلاسل النقل والخدمة اللوجستيات".

وتابع "واثق من أن منتدى قازان 2023 سيساهم في تعزيز التفاعل بين دوائر الأعمال في روسيا والعالم الإسلامي".

وانطلقت أمس الخميس، فعاليات "منتدى قازان" في عاصمة تتارستان، إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.