مجموعة "السبع" تدعو الصين للضغط على روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا

دعت مجموعة الدول السبع، السبت، الصين للضغط على شريكتها الاستراتيجية روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدرعن قادة دول مجموعة السبع، ونشر السبت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وشدد قادة مجموعة السبع على أنهم لا يريدون إلحاق الضرر بالصين ويسعون إلى "علاقات بناءة ومستقرة" مع بكين.

واستطرد القادة إننا "ندرك أهمية التعامل بصراحة مع الصين والتعبير عن مخاوفنا بشكل مباشر".

وأضاف البيان: "ندعو الصين إلى الضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري، وسحب قواتها على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من أوكرانيا".

وبالوقت نفسه، أعرب القادة عن "قلقهم الشديد" بشأن الوضع في شرقي وجنوبي بحر الصين، حيث تعمل بكين على توسيع وجودها العسكري وتهدد باستخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأكدت مجموعة السبع أنها تعارض محاولات الصين تغيير الوضع بالقوة والإكراه شرقي وجنوبي بحر الصين.

ودعا البيان إلى "حل سلمي" لمطالبة الصين بمضيق تايوان، والتي ظلت دون حل منذ وصول الشيوعيين إلى السلطة في البر الرئيسي الصيني في عام 1949.

زيلينسكي: اجتماعات "السبع" ستجعل "السلام أقرب"

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن اجتماعات مجموعة السبع ستجعل "السلام والنصر أقرب".

جاء ذلك في تغريدة عبر توتير، نشرها زيلينسكي عقب وصوله مدينة هيروشيما اليابانية للانضمام إلى قمة مجموعة السبع، في أول زيارة له إلى الدولة الآسيوية منذ أن شنت روسيا حربها على بلاده.

وأكدت الحكومة اليابانية حضورالرئيس الأوكراني شخصياً المخطط له للمشاركة في قمة مجموعة السبع، حسب وكالة "كيودو" المحلية.

وكتب زيلينسكي: "اليابان.. مجموعة السبع.. اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا.. الأمن والتعاون سيجعل النصر والسلام أقرب اليوم".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إن الرئيس الأوكراني، الذي كان من المقرر في البداية حضور القمة عبر الإنترنت، أعرب لاحقًا عن رغبة "قوية" في الانضمام إليها شخصيًا.

وجاء في البيان "بعد النظر بعناية في جدول أعمال القمة، قررنا أن نعقد جلسة بشأن أوكرانيا بين زعماء مجموعة السبع، بحضور الرئيس زيلينسكي شخصيًا، في اليوم الأخير من القمة".

وسيحضر زيلينسكي باعتباره ضيف جلسة حول "السلام والاستقرار" بين زعماء مجموعة السبع.

كما يعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يترأس القمة.

وتتألف مجموعة السبع من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، يشكلون ما نسبته قرابة 38 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.