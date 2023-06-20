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غوتيريش يحث إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة

وكالة الأناضول للأنباء
جنيف
نشر في 20.06.2023 10:10
آخر تحديث في 20.06.2023 10:11
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحضر مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 19-6-2023 صورة: AFP الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحضر مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 19-6-2023 (صورة: AFP)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية على وقف قراراتها الأخيرة بشأن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام منزعج بشدة من قرار الحكومة الإسرائيلية أمس تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تسرع التغييرات في تقدم خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وذكر البيان أن "غوتيريش يشعر بقلق عميق أيضا بشأن الخطة المتوقعة الأسبوع المقبل لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية".

وأشار إلى أن توسيع المستوطنات "محرك خطير للتوترات والعنف ويؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية".

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