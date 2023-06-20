غوتيريش يحث إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية على وقف قراراتها الأخيرة بشأن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام منزعج بشدة من قرار الحكومة الإسرائيلية أمس تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تسرع التغييرات في تقدم خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وذكر البيان أن "غوتيريش يشعر بقلق عميق أيضا بشأن الخطة المتوقعة الأسبوع المقبل لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية".

وأشار إلى أن توسيع المستوطنات "محرك خطير للتوترات والعنف ويؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية".