التنافس بين زوكربيرغ وماسك ينتقل من العالم الافتراضي إلى الواقعي

قبل مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، التحدي الذي عرضه عليه إيلون ماسك مالك تويتر، في خوض مباراة مصارعة داخل قفص.

وقال زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور عبر انستغرام: "أرسل لي الموقع"، وشارك لقطة شاشة لتغريدة قال فيها ماسك "أنا مستعد لنزال في القفص".

وفي وقت لاحق رد ماسك في تغريدة: "فيغاس أوكتاغون"، في إشارة إلى حلبة المصارعة لنهائي بطولات القتال الشهيرة "يو إف سي".

وفي تغريدة منفصلة، قال ماسك: "لدي حركتي الرائعة التي أسميها "الفظ" أستلقي فيها على خصمي، ولا أفعل شيئًا".

وبحال تمت المواجهة فعلياً بين ماسك (51 عاما) وزوكربيرغ (39 عاما)، تكون المنافسة بين الاثنين قد انتقلت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى حلبات المصارعة.