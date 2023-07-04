الأمم المتحدة تتجنب إدانة هجمات إسرائيل على جنين

تجنبت الأمم المتحدة إدانة الهجمات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأناضول.

ورداً على سؤال حول إدانة الأمم المتحدة من عدمه للهجمات الإسرائيلية بالمسيرات، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي، الاثنين: "من غير المقبول شن هجوم مسلح على مناطق مكتظة بالسكان، لقد صرحنا بهذا عدة مرات".

وطالب بإيقاف الهجمات على جميع المناطق السكنية، إلا أنه تجنب إدانة الهجمات بالمسيرات رغم الأسئلة المستمرة بهذا الصدد.

وأكد حق وجوب احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني، وأضاف: "لإسرائيل الحق في تنفيذ عمليات أمنية، لكن يجب أن تفعل ذلك دون التسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين أو الإضرار بالبنى التحتية المدنية".

ورداً على سؤال حول وجود حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه، قال المسؤول الأممي: "لكل الشعوب الحق في الدفاع عن النفس، نحن نريد فقط وقف التصعيد على الأرض".

وفي إجابته على سؤال "لماذا لا تدين الأمم المتحدة هجوم جنين بينما تدين مقتل الإسرائيليين؟"، ذكر حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان في بيان كافة أشكال العنف.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، إن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين".

وجاء في البيان أن "غوتيريش يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

وقال حق: "نريد أن تتوقف كافة الهجمات التي تطال مناطق سكنية ومناطق مكتظة بالسكان".

وفي نفس السياق، أوضح منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان حول الهجوم أن التوتر المتصاعد "خطير للغاية".

وأشار إلى مقتل 8 فلسطينيين، وقال: "تأتي العملية العسكرية الإسرائيلية بعد شهور من تصاعد التوتر، وتذكرنا مرة أخرى بمدى تقلب وعدم القدرة على التنبؤ بالوضع في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الجميع واجب حماية السكان المدنيين".

وشدد على أنه ضرورة خفض التوتر بشكل عاجل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجنين.

ومنذ فجر الاثنين، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 100 آخرون، في حصيلة غير نهائية، في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، فيما قتل تاسع قرب مدينة البيرة (وسط).

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيرا إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينيا في العملية.