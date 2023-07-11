الناتو: انضمام أوكرانيا يتطلب توافق الحلفاء

جدد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، التأكيد على أن انضمام أوكرانيا إلى التحالف "عملية تتطلب توافق الحلفاء"، واستيفاء كييف الشروط المطلوبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد قمة قادة حلف الناتو في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس.

وقال ستولتنبرغ: "سنوجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو عندما يتفق الحلفاء"، موضحاً أن الدعوة سترسل بعد استكمال كييف الشروط المطلوبة، دون تحديدها.

وأضاف أن عدم تحديد حلفاء الناتو جدولاً زمنياً لانضمام أوكرانيا "أمر أزعج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

لكنه في المقابل، شدد على استمرار دعم الناتو لأوكرانيا، معلنا اتفاق أعضاء الحلف على خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا، والإرهاب، ومساندة كييف عسكريا.

وتابع: "الحلفاء اتفقوا على توجيه رسالة قوية لأوكرانيا عبر مواصلة دعمها عسكريا، وانضمامها للناتو مستقبلا".

وعلى صعيد آخر، جدد ستولتنبرغ الترحيب بفنلندا عضواً كاملاً في حلف الناتو، وأعرب عن تطلعه إلى الترحيب بالسويد مستقبلا بعد الاتفاق المبرم مع تركيا.

يتبع..