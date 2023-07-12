مجموعة السبع توقع في قمة "الناتو" بياناً مشتركاً لدعم أوكرانيا

وقعت مجموعة الدول الصناعية السبع، الأربعاء، بياناً مشتركاً لدعم أوكرانيا، وذلك خلال قمة الناتو المنعقدة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ويتضمن البيان الذي وقعت عليه دول المجموعة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وعوداً بالعمل على أساس دولي جماعي أو على أساس كل بلد على حدة لتقديم ضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة عن الإعلان المشترك، إن إعلان أوكرانيا سيؤكد "أن دعمنا سيستمر لفترة طويلة في المستقبل" وسيخلق مساراً لأوكرانيا لعضوية الناتو.

وأضاف أن الإعلان "سيكون عامل استقرار في المنطقة وعامل ردع ضد جميع التهديدات".

بدوره، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإعلان، وقال إن نتائج قمة فيلنيوس "ضرورية للغاية".

وأضاف أن قمة الناتو في فيلنيوس تفتح فرص أمنية جديدة لأوكرانيا.

والثلاثاء، جدد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، التأكيد على أن انضمام أوكرانيا إلى التحالف "عملية تتطلب توافق الحلفاء"، واستيفاء كييف الشروط المطلوبة.