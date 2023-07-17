إدانات وقلق لانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أدان الاتحاد الأوروبي بشدةقرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب الذي تم بوساطة تركية، محذرين من أن مئات الملايين في العالم "سيدفعون ثمن" ذلك.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على تويتر، قالت إنها تدين "بشدة" إعلان موسكو أن الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية "انتهى عمليا".

وشددت على أن الخطوة الروسية "تضر" بالأمن الغذائي.

وأضافت: "يعمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم. سنستمر في توفير منتجات الأغذية الزراعية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

من جهته، أعرب جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن "أسفه" من القرار.

وأوضح أن هذا القرار "خطير للغاية، وسيخلق العديد من المتاعب لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم".

ووجه بوريل لوما مباشرا إلى روسيا، ووصف القرار بأنه "غير مبرر".

من جهتها، أعربت الحكومة البريطانية عن "خيبة أمل" حيال إعلان روسيا إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات صحفية إن القرار "مخيب للآمال"، لكن في المقابل ستعمل بريطانيا على مواصلة المحادثات في سبيل إعادة العمل بالاتفاق.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قالت اليوم الإثنين إن إنهاء روسيا اتفاقا يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "عمل وحشي".

وأضافت للصحفيين "روسيا وجهت ضربة أخرى للفئات الأكثر ضعفا في العالم، وهذه المرة بتعليق مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود. هذا حقا عمل آخر من أعمال الوحشية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا أن صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "توقفت اليوم، وستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة أيضا، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

وفي يوليو/تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.

وسمحت صفقة حبوب البحر الأسود لثلاثة موانئ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/ آب 2022 حتى صباح اليوم.

وتعد روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.