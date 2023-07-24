أيلون ماسك يستبدل شعار العصفور الأزرق لتويتر بحرف X

استبدلت شركة تويتر رسمياً شعارها اللطيف السابق العصفور الأزرق، بالحرف "X"، في تغيير جوهري على المنصة، منذ شرائها من الملياردير إيلون ماسك، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

والحرف "X" دلالة تبعية المنصة لشركة "X cop"، التي يطمح ماسك لأن تصبح مظلة توفر مختلف احتياجات المستخدمين في العالم الرقمي.

وظهر العصفور الأزرق للمرة الأولى على تويتر عام 2010، بجانب كلمة تويتر، قبل أن يتفرّد على الشعار منذ عام 2012 حتى صباح اليوم الإثنين.

ومنذ العام الماضي، لم يعد موقع Twitter شركة مستقلة إذ تم دمجها مع شركة شكلها ماسك حديثا باسم X Corp.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، كتب ماسك تغريدة جاء فيها: "شراء Twitter هو تسريع لإنشاء X.. إنه تطبيق كل شيء".

ومن خلال التطبيق X، يطمح ماسك بأن يجمع كل الخدمات التي يحتاجها أي فرد، تحت سقف X، دون الحاجة لتنزيل عشرات التطبيقات على الهاتف النقال.