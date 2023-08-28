الأمم المتحدة: نتابع بقلق الأنباء الواردة عن قصف مطار حلب الدولي

عبّرت منظمة الأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقها إزاء "الأنباء المتداولة حول القصف الجوي الإسرائيلي على مطار حلب الدولي"، معربة عن إدانتها "جميع أنواع العنف" في سوريا.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدعو الأطراف في سوريا إلى الوفاء بالتزاماتها النابعة عن القانوني الدولي.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي، أثّر على العمليات الأممية أيضاً.

وأردف دوجاريك أن "الأمم المتحدة تتابع بقلق الأنباء الواردة عن قصف مطار حلب الدولي".

وتابع: الأمين العام يدين جميع أنواع العنف في سوريا ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتفادي تصاعد العنف.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن مطار حلب الدولي خرج عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي استهدفه فجر الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي".

وبحسب المصدر ذاته فإن القصف "أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة"، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري.

وسبق أن قصفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متكرر خلال السنوات الماضية، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة عدة مرات، ليعودا للعمل بعد أيام.