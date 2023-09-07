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بلومبرغ: مجموعة "العشرين" توافق على العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.09.2023 13:08
لافتات خاصة بقمة قادة مجموعة العشرين تعلق في الشوارع في العاصمة الهندية نيودلهي استعداداً لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول 2023 صورة: الأناضول لافتات خاصة بقمة قادة مجموعة العشرين تعلق في الشوارع في العاصمة الهندية نيودلهي استعداداً لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول 2023 ( صورة: الأناضول )

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الخميس، إن مجموعة العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المجموعة وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي، وأن الإعلان رسمياً عن ذلك سيتم في القمة المرتقبة للمجموعة في العاصمة نيودلهي.

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين في 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري بالهند.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستنقل وضع الاتحاد الإفريقي من "منظمة دولية مدعوة للانضمام" إلى "عضو دائم" في المجموعة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اقترح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على زعماء دول مجموعة العشرين منح الاتحاد الإفريقي العضوية "الكاملة والدائمة" في الكتلة خلال القمة المقبلة في نيودلهي.

وتضمّ مجموعة العشرين 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل أكبر اقتصادات العالم وتساهم بأكثر من 85 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، و75 بالمئة من التجارة العالمية.

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