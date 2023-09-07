بلومبرغ: مجموعة "العشرين" توافق على العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الخميس، إن مجموعة العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المجموعة وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي، وأن الإعلان رسمياً عن ذلك سيتم في القمة المرتقبة للمجموعة في العاصمة نيودلهي.

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين في 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري بالهند.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستنقل وضع الاتحاد الإفريقي من "منظمة دولية مدعوة للانضمام" إلى "عضو دائم" في المجموعة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اقترح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على زعماء دول مجموعة العشرين منح الاتحاد الإفريقي العضوية "الكاملة والدائمة" في الكتلة خلال القمة المقبلة في نيودلهي.

وتضمّ مجموعة العشرين 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل أكبر اقتصادات العالم وتساهم بأكثر من 85 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، و75 بالمئة من التجارة العالمية.