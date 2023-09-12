الأمم المتحدة: نعمل مع شركائنا لتوفير مساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لحشد الموارد وتوفير المساعدة الضرورية لمتضرري فيضانات ليبيا التي أودت بحياة الآلاف.

وأضاف دوجاريك: "قلوبنا مع آلاف المتضررين، ونقف متضامنين مع جميع الناس في ليبيا خلال هذا الوقت العصيب".

وأوضح أن فريق الأمم المتحدة في ليبيا "يستجيب للكارثة في المواقع المتضررة".

وحتى مساء الثلاثاء، تسبب إعصار دانيال في مصرع 5300 شخص في مدينة درنة الليبية وحدها، وفق تصريحات أدلى بها محمد أبولموشه، المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار في درنة إلى 10 آلاف قتيل، مع خسائر مادية كبيرة.

وقال دوجاريك إن "الأمم المتحدة تحشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين، وتعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية في المناطق المتضررة".

وأكد أن "الأمم المتحدة تنسق مع السلطات الليبية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.