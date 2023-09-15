حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى أو ما إذا كانوا سيأكلون مرة أخرى، مشددة على أن الطلب على الغذاء يتزايد بلا هوادة بينما يجف التمويل الإنساني.

وقالت سيندي ماكين، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس إنه بسبب نقص التمويل، اضطرت الوكالة إلى خفض حصص الغذاء لملايين الأشخاص، وأن "هناك المزيد من الخفض في الطريق".

وتابعت: "إننا نعيش الآن مع سلسلة من الأزمات المتزامنة وطويلة الأمد التي ستستمر في تغذية الاحتياجات الإنسانية العالمية. هذا هو الواقع الجديد للمجتمع الإنساني - طبيعتنا الجديدة - وسوف نتعامل مع التداعيات لسنوات قادمة."

وذكرت أن تقديرات الوكالة تشير إلى أن ما يقرب من 47 مليون شخص في أكثر من 50 دولة على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة وأن هناك الآن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي في 79 دولة تعمل فيها الوكالة التي يقع مقرها في روما، فإن ما يصل إلى 783 مليون شخص - واحد من كل 10 من سكان العالم - لا يزالون ينامون جائعين كل ليلة. وقالت الوكالة إن أكثر من 345 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، بزيادة قدرها 200 مليون شخص تقريبا عن أوائل عام 2021 قبل جائحة كوفيد-19.

قال برنامج الأغذية العالمي إن السبب الجذري لهذه الأعداد المرتفعة هو "مزيج مميت من الصراع والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة والارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة".

أشارت الوكالة إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة والحرب في أوكرانيا جعلت أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار الأسمدة في انخفاض إنتاج الذرة والأرز وفول الصويا والقمح.

قالت ماكين في اجتماع المجلس الذي ركز على المساعدات الإنسانية العامة وحضره قادة مال وأعمال: "إن التحدي الجماعي الذي يواجهنا هو تكثيف الشراكات الطموحة ومتعددة القطاعات التي ستمكننا من معالجة الجوع والفقر بشكل فعال، والحد من الاحتياجات الإنسانية على المدى الطويل". ولا يقتصر الهدف على التمويل فحسب، بل أيضا على إيجاد حلول مبتكرة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في العالم.

مايكل ميباخ، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، قال للمجلس إن "الإغاثة الإنسانية كانت منذ فترة طويلة مجالا للحكومة" ولمؤسسات التنمية، وكان ينظر إلى القطاع الخاص على أنه مصدر للتبرعات المالية للإمدادات.

أضاف: "لا يزال المال مهما، لكن الشركات يمكنها تقديم المزيد. القطاع الخاص على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة بالشراكة مع القطاع العام."

شدد ميباخ على أن "الأعمال التجارية لا يمكن أن تنجح في عالم فاشل" وأن الأزمات الإنسانية تؤثر على مواطني العالم. وقال إن الشركات يمكنها استخدام خبراتها لتعزيز البنية التحتية و"ابتكار أساليب جديدة وتقديم حلول على نطاق واسع" لتحسين العمليات الإنسانية.

قال جاريد كوهين، رئيس الشؤون العالمية في بنك غولدمان ساكس، للمجلس إن إيرادات العديد من الشركات متعددة الجنسيات تنافس الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول مجموعة العشرين ذات الاقتصادات الأكبر. وأضاف أن خمس شركات أمريكية والعديد من نظيراتها العالمية لديها أكثر من 500 ألف عامل – أي أكثر من عدد سكان ما يصل إلى 20 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وتابع: "الشركات العالمية اليوم تتحمل مسؤوليات تجاه مساهمينا وعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا والنظام الدولي القائم على القواعد الذي يتيح لنا القيام بالأعمال التجارية".

قال كوهين إن الشركات يمكنها الوفاء بهذه المسؤوليات أثناء الأزمات أولا من خلال عدم التدافع "لإعادة اختراع العجلة في كل مرة"، ولكن من خلال الاعتماد على الذاكرة المؤسسية والشراكة مع الشركات الأخرى والقطاع العام.

وقال إن الشركات تحتاج أيضا إلى "التصرف بسرعة وإلى الابتكار في الوقت الفعلي"، واستخدام الاتصالات المحلية، وتقديم خبراتها في الاستجابة الإنسانية.

قالت لانا نسيبة، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة وجهت نداء لجمع أكثر من 54 مليار دولار هذا العام، "وحتى الآن، لم يتم تلبية 80٪ من هذه الأموال"، مما يدل على "أننا نواجه نظاما في أزمة".

أضافت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي كانت ذات يوم إضافات مفيدة أصبحت الآن حاسمة للعمل الإنساني.

وقالت نسيبة إنه على مدى العقد الماضي، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير "منصة رقمية لدعم قدرة الحكومة على تسخير الدعم الدولي بشكل أفضل في أعقاب الكوارث الطبيعية". وأضافت أن الإمارات أنشأت أيضا مركزا لوجستيا إنسانيا رئيسيا وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة والشركات الخاصة على تقنيات جديدة للوصول إلى المحتاجين.

قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن فجوة التمويل تركت الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم "في لحظة خطر كبير".

وأضافت أن الشركات كثفت جهودها لتقديم الدعم، بما في ذلك في هايتي وأوكرانيا، ولمساعدة اللاجئين في الولايات المتحدة، كما أننا لجأنا لفترة طويلة جدا، "إلى القطاع الخاص حصريا للحصول على التمويل".

ونوهت إلى أن الشركات أظهرت "سخاء هائلا، ولكن في عام 2023 نعلم أن لديها الكثير لتقدمه. هناك حاجة ماسة إلى قدراتها ودرايتها وابتكاراتها. يجب على القطاع العام تسخير خبرات القطاع الخاص وترجمتها إلى أفعال".