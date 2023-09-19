الرئيس الأمريكي: أجرينا مشاورات جادة لتوسيع مجلس الأمن الدولي

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بمواصلة واشنطن الضغط من أجل "إصلاحات وتوسيع" مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن واشنطن أجرت مشاورات جادة في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة بايدن بالدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تستمر لمدة 6 أيام ابتداء من 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال بايدن لزعماء العالم إن إدارته "أجرت مشاورات جادة مع العديد من الدول الأعضاء بشأن توسيع مجلس الأمن"، مضيفا أن "واشنطن ستواصل القيام بدورها لدفع جهود الإصلاح إلى الأمام".

وتابع: "نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على كسر الجمود الذي كثيرا ما يعيق التقدم ويعرقل التوافق في المجلس، نحتاج إلى مزيد من الأصوات، ومزيد من وجهات النظر على الطاولة".

وشدد بايدن على أن "الأمم المتحدة يجب أن تستمر في الحفاظ على السلام ومنع الصراعات وتخفيف المعاناة الإنسانية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة تعمل في جميع المجالات لجعل المؤسسات العالمية أكثر استجابة وفعالية وشمولا".

وبخصوص التنافس العالمي بين القوى العظمى، قال بايدن إن "واشنطن تسعى إلى إدارة المنافسة مع بكين بشكل مسؤول حتى لا تتحول المنافسة إلى صراع".

وأكد أن إدارته "تعمل على تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط مع الصين".