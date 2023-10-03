تحذير من تنامي ظاهرة معاداة الإسلام في الغرب والعالم الإسلامي

يحذر البروفيسور ياسين أقطاي من أن "هناك موجة جديدة من الإسلاموفوبيا. ركز مؤتمر استمر يومين في قطر حول الإسلاموفوبيا من 30 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول على هذه القضية التي تتجاوز الغرب، وتظهر أحيانًا في العالم الإسلامي نفسه.

وعلق الأكاديميون على القضية على هامش المؤتمر الذي عقد تحت شعار "التاريخ العالمي وممارسات الإسلاموفوبيا" في الدوحة. سلطت هذه الفعالية، التي شاركت في تنظيمها جامعة جورجتاون قطر، الضوء على أهمية البحث المستمر والحوار والجهود التعاونية والتضامن من أجل تفكيك التحيز الضار والتمييز.

الإسلاموفوبيا هي شكل من أشكال العنصرية

في حديثه خلال حلقة نقاشية بعنوان "الجذور الفكرية لكراهية الإسلام"، قال الدكتور سلمان سيد، أستاذ البلاغة والفكر الاستعماري بجامعة ليدز، إنه لا يوجد شيء عقلاني في الإسلاموفوبيا، بل هي واحدة من أقدم أشكال العنصرية. ونظراً لارتباطها بعلاقات القوة، فغالبًا ما تقوم فكرتها على أنه لا يمكن احتواء المسلمين في الدولة القومية.

"الإسلاموفوبيا هو نوع من الحكم العنصري الذي يحكم التعبير عن الإسلام، رغم أنه ليس من الضروري أن تكون مسلماً لتكون عرضة لرهاب الإسلام. عليك فقط أن تكون جاراً لمسلم أو الظن بأنك مسلم". وقال إن مكافحة الإسلاموفوبيا لا يتطلب مجرد الاعتراف بجذورها الفكرية، بل يتطلب أيضًا الحفاظ على الهوية الإسلامية وتنميتها بكل تعبيراتها.

مع التركيز على "قطر وكأس العالم وكراهية الإسلام"، قامت لجنة من كبار الصحفيين والأكاديميين بتحليل الأنماط السلبية للتغطية الإعلامية الغربية مع تضخم المواقف المعادية للإسلام والقوالب النمطية الاستعمارية قبل وأثناء الحدث الضخم.

يعترف ياسين أقطاي، عالم الاجتماع وعضو أكاديمية العلوم التركية (TÜBA)، بأن المعدل المتزايد للعنف المرتبط بالإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام على مستوى الدولة يمثل بالفعل موجة جديدة، رغم أن مثل هذه الموجات "لم تكن شائعة تاريخياً".

"كان العداء تجاه الإسلام عاملا مهما في تشكيل الهوية الأوروبية منذ الحروب الصليبية. ويمكن إرجاعه إلى الفتح الإسلامي للأندلس. كراهية الإسلام لها زاويتان. الأولى تتعلق بالمشاعر العامة، لكن كراهية الإسلام ليست مجرد نتاج لهذا الشعور. وتوجه الأيديولوجيات المدعومة من الدولة هذه العقلية. من غير الوارد القول إن الدول ليس لها دور في توجيه هذه القضية".

وقال أقطاي لصحيفة ديلي صباح: "على العكس، يلعب السياسيون دورًا مهمًا في هذا الأمر. ولسوء الحظ، فهم يستغلون الأمر لكسب الدعم بسهولة. ويعتقدون أنهم لن يدفعوا ثمن الترويج لذلك".

ويشير أقطاي إلى أن اليمين المتطرف الصاعد في أوروبا وجد شيئًا جديدًا في الإسلاموفوبيا: "اعتقدنا أن التجربة النازية ستعلم أوروبا درسا وستظهر أن العنصرية شر، سواء في شكل معاداة السامية أو غيره. لقد طوروا نهجا حساسا تجاه معاداة السامية، وكان الاعتقاد أن هذا النهج الحساس سينهي العنصرية في أوروبا. لكننا نرى أنهم تعلموا درسا فقط حول معاداة السامية ولم يفعلوا شيئا حول العنصرية تجاه المسلمين". وشدد أقطاي على أن العدد الكبير للمسلمين في أوروبا يشكل تحديًا لأوروبا. لقد أصبحوا أكثر وضوحاً، والسؤال الآن هو كيف تنظر إلى "الآخرين". من السهل التفاخر بمجتمع متعدد الثقافات عندما يكون هناك عدد قليل من المسلمين فيه. لا يمكنك التحدث عن ذلك إلا عندما تكون أعدادهم مرتفعة ونظرتك لهم إيجابية. حالياً، عدد المسلمين في أوروبا يتناسب مع درجة التسامح تجاه المسلمين. وقد خسرت أوروبا في هذا الاختبار (التسامح) من خلال عدم منع الهجمات المعادية للإسلام".

الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون قطر، قال إن كراهية الإسلام موجودة منذ ألف عام". هي موجودة منذ أن اتصلت أوروبا في العصور الوسطى بهذا الجزء من العالم، مهد الحضارة بغداد، والأعمال العظيمة والترجمات العظيمة التي انبثقت هنا، وكان ذلك أول تعرض للمسلمين والعالم الإسلامي، يقول صفوان المصري: "إننا نواجه بالفعل أشكالًا من الإسلاموفوبيا منذ ذلك الوقت، وبالتأكيد مع ظهور الإمبراطوريات الأوروبية وسيطرة جزء من هذا العالم على السلطة، وهذا أمر مستمر".

ويؤكد السيد المصري على ضرورة التمييز بين "الأفعال الفردية" وأشكال هذه الظاهرة "التي تجيزها الدولة". ويضرب مثالاً على حرق القرآن الكريم في السويد، الذي يمكن مكافحته من خلال الدعوة إليه والتوعية بالإسلام والقيم الإسلامية. ويعتبر حظر العباءة في فرنسا حالة مختلفة، وهو مثال على الإسلاموفوبيا التي تقرها الدولة.

وقال المصري إن العنف في ميانمار تجاه مسلمي الروهينجا والعنف في الصين والهند ليسا أشكالا جديدة من الإسلاموفوبيا، لكنهما يمثلان تصعيدا لهذا الاتجاه.

الإسلاموفوبيا في العالم الإسلامي

التهديد الآخر الكامن هو الإسلاموفوبيا في العالم الإسلامي. وقال أقطاي إن تركيا شهدت هذا الأمر لسنوات. وقال: "إذا كان هناك حظر على الحجاب، فهناك رهاب الإسلام"، في إشارة إلى الحظر البائد على الفتيات والنساء المجبات من الالتحاق بالمدارس أو العمل في القطاع العام. هذا أيضًا رهاب الإسلام إذا أردت حرمان الناس من التعليم الديني. كانت هناك دائرة معينة ترغب في ذلك وما زالت موجودة. لا يمكن القول على وجه اليقين إن معاداة الإسلام انتهت في تركيا. فهي تطل برأسها من وقت لآخر. لكننا نجونا من اعتبار الحجاب رمزا للتخلف أو رمزا سياسيا".

وحول الإسلاموفوبيا في الدول الإسلامية، قال أقطاي إن لديها أيضًا معدلًا خطيرًا من الخطاب المعادي للإسلام. الواقع أن هذا هو ما يشجع الإسلاموفوبيا في العالم. ومن المؤسف أن الدول الإسلامية تكاد تكون في سباق لتصوير الإيمان على أنه شيء يخشى منه. (الأنظمة) تشوّه المعارضين لها وتتهمهم بتسييس الإسلام. الدول تلقي بالتهم بعضها على بعض. إنهم يساعدون في تعميم المفهوم في العالم. إنه يغذي عقلية ترى الإسلام ديناً يهدد الإنسانية، بينما ينبغي النظر إليه على أنه نعمة للإنسانية".

وقال المصري إن مكافحة الإسلاموفوبيا في الدول الإسلامية ليست سهلة وتحتاج إلى نهج متعدد الأوجه. وبالمثل، تتنوع الأدوار التي يلعبها كل طرف في مكافحة الإسلاموفوبيا.

"إذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى كيفية تشكل معاداة السامية في جميع أنحاء العالم. يحدث ذلك على عدة جبهات مختلفة، وبالمناسبة، لا يتفق الجميع على استراتيجيات لمكافحته. وأعتقد أن الأمر مشابه بالنسبة للإسلاموفوبيا، هناك دور الإعلام وهناك دور الجامعات وهناك دور الدولة في مكافحته، وهناك دور الأفراد في الدعوة إليه والوقوف في وجه حوادث الإرهاب. خذ فرنسا على سبيل المثال (حظر ارتداء العباءة) هو أمر يمكن للدول أن تدلي فيه ببيانات وتتخذ إجراءات". وقال: "يمكنهم أن يقولوا لدولة مثل فرنسا إنه ليس من المقبول تهميش واستهداف ملياري شخص". وبالمثل، قال المصري إنه على الدول اتخاذ إجراءات ضد حكومة مودي في الهند حيث يشكل أكثر من 200 مليون مسلم أكبر أقلية وهم مستهدفون بالعداء للإسلام. وقال: "هناك عقوبات سيتم فرضها على الهند، ليس فقط العقوبات الاقتصادية التقليدية ولكن العقوبات، على سبيل المثال، في الصفقات السياسية".

وقال المصري: "إن استهداف الإسلاموفوبيا يجب أن يكون الأولوية على جدول أعمال زعماء العالم، خاصة زعماء العالم الإسلامي".

واستكشفت المناقشات المثيرة على مدار يومين كيفية تأثير التحيز ضد المسلمين على التجارب الحياتية للمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ودور وسائل الإعلام في بناء خطابات معادية للإسلام، وتأثير تلك الروايات على المواقف والسياسات العامة التي لها تأثيرات حقيقية على المسلمين وحياة الناس. وشدد المتحدثون على الحاجة إلى التراجع عن هذه الروايات وتقديم أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية والمعايير الجديدة مع تعميق تمثيل المسلمين في وسائل الإعلام.

وقال المصري إن المؤتمر حقق أكثر مما كان يهدف إليه.

"كانت الفكرة من وراء هذا المؤتمر هي جمع الخبراء للتحاور، ولخلق فرصة لمزيد من الفهم لظاهرة الإسلاموفوبيا، لفهم جذورها ولفهم تاريخها وفهم أبعادها والسياق العالمي للتمكن من الاتفاق على استراتيجيات لمكافحتها".

أعتقد أن هذا المؤتمر قام بكل ذلك وأثار تفكيرًا مستنيرًا وسلط الضوء حقًا على المسؤوليات التي تقع على عاتقنا جميعًا فرديًا وجماعيًا لمكافحة الإسلاموفوبيا.