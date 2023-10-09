إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها إلى 900

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة السبت إلى 900.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين: "ارتفع إلى 900 عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء الحرب"، بحسب ما نقلته عنها القناة (12) العبرية.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها إسرائيل في وقت سابق الاثنين 800 قتيل.

وبحسب المصدر ذاته، وصلت حصيلة الجرحى الإسرائيليين الى 2616 من بينهم 380 في حالة من حرجة إلى خطيرة.

في سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء جديدة لـ 12 جندياً وضابطاً قتلوا خلال المعارك مع المسلحين الفلسطينيين ما يرفع حصيلة العسكريين الذين أعلن الجيش عن مقتلهم إلى 85 وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي في القطاع إلى 560 شهيداً و2900 جريحاً.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. -