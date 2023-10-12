وصول وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الخميس، في مستهل جولة تقوده الجمعة إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "استقبل وزير الخارجية إيلي كوهين وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى وصوله في زيارة تضامن ودعم لإسرائيل، ومن المتوقع أن يجتمع مع الوزير ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) في وزارة الدفاع الإسرائيلية" في تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "شعب إسرائيل لن ينسى أبداً الدعم الأمريكي في هذه الأيام الصعبة"، بحسب البيان.

وأضاف: "أشكر صديقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والرئيس بايدن، وجميع أصدقائنا في الولايات المتحدة على وقوفهم الواضح إلى جانب إسرائيل، وإدانة الإرهاب ودعم حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها"، على حد تعبيره.

وتابع كوهين: "سننتصر في الحرب".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن بلينكن سيتوجه لاحقا الى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ومن جهته فقد أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن بلينكن سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس غداً الجمعة في الأردن.