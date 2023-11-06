منظمة التعاون الإسلامي تدعو لقمة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد قمة طارئة الأحد المقبل في الرياض، لبحث "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة المستمر منذ شهر.

جاء ذلك في بيان للمنظمة اليوم، الذي جاء فيه "تقرر عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الحالية".

وأورد أن القمة ستعقد "الأحد المقبل في مدينة الرياض بهدف بحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا، على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي من الجانب الإسرائيلي، ودعا لوقف إطلاق النار فورًا.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كشف حسام الدين زكي الأمين العام المساعد لأمين عام جامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تلقّت طلبًا رسميًا من فلسطين والسعودية، لعقد قمة عربية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وأوضح زكي، في تصريحات متلفزة وقتها أنه "سيكون هناك قمة عربية إفريقية تتوافق مع تاريخ 11 نوفمبر وهي مجدولة مسبقاً قبل عدة أشهر"، مضيفا أنها "فرصة مناسبة لكي يجلس العرب في قمة استثنائية"، وفق ما أورده إعلام محلي آنذاك.

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما قتل 153 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.