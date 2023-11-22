إسرائيل: إطلاق "المختطفين" سيبدأ العاشرة صباحاً يومياً

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن التحركات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي من كل يوم.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت سريانها خلال 24 ساعة.

وكشفت الوزارة القطرية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال بقطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، لم تسمه، إنه "بحسب الخطوط العريضة لصفقة المختطفين، فإن إسرائيل ستتسلم كل مساء، قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي عبر الصليب الأحمر"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "ردا على ذلك، ستنقل إسرائيل إلى المنظمة قائمة السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين)، الذين سيتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي".

وتابع المصدر: "لن يتم إبلاغ أهالي المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم مساء اليوم (الأربعاء)، حتى لا نثير قلقهم، في حال عدم وفاء حماس بوعودها"، وفق تعبيره.

ومضى بقوله: "فقط عندما يصبحون في أيدينا سنقوم بالإبلاغ ونحضر العائلات إلى نقطة الالتقاء في المستشفيات".

وأوضح أن "التحركات لإطلاق سراح المختطفين ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا من كل يوم (بالتوقيت المحلي)".

وقال: "سيتم تسليم المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى الصليب الأحمر، ثم سيدخلون إلى إسرائيل عبر معبر رفح..عندها فقط ستطلق إسرائيل سراح السجناء (الأسرى الفلسطينيين)".

وعن الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالاتفاق، قال المسؤول إن إسرائيل "ستحدد كل يوم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون، بمعدل ثلاثة أسرى مقابل كل مختطف إسرائيلي"، وفق تعبيره.

وبحسب المصدر فإن "أي إطلاق نار سيعتبر خرقا للاتفاق، لكن ليس من المؤكد أن يؤدي ذلك إلى نسف الصفقة".

وأضاف: "في المجمل، تمتلك حركة حماس في أيديها 93 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى خمس مجندات غير مشمولات بالصفقة حاليا".

وتابع: "تمكنا من تقليص تعريف المجندات في الصفقة، إلى النساء فقط اللواتي كن في الخدمة الفعلية وقت الاختطاف، خلافا لمطالب حماس السابقة".

أما بالنسبة للأطفال المحتجزين في غزة "تشير التقديرات إلى أن حماس تحتجز حوالي 30 طفلا مختطفا، لكن لا يوجد رقم محدد"، وفق ذات المصدر.

وأشار إلى أنه "من المؤكد أن حماس تواجه صعوبات في إطلاق سراح عدد كبير من المختطفين، لكننا نعتقد أنه خلال أيام وقف إطلاق النار هناك احتمال كبير أن تتمكن من العثور على الباقين".

وأوضح أنه "من المحتمل أن يستمر وقف إطلاق النار في المعارك أكثر من أربعة أيام، يتم خلالها إطلاق سراح عدد أكبر من المختطفين".

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول سياسي (لم تسمه): "تم الاتفاق على أن الأطفال الذين سيتم إطلاق سراحهم سيكونون مع أمهاتهم".

وأضاف: "هناك 3 ضامنين في الاتفاق، القطريون والمصريون (يضمنون التنفيذ من الجانب الفلسطيني)، والأمريكيون (يضمنون الجانب الإسرائيلي)".

وتابع: "حماس تحتجز من 75 إلى 80 رهينة (من النساء والأطفال)، وبالتالي قد تصل الهدنة إلى 7 أيام"، على حد قوله.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من القاصرين والنساء، الذين تنطبق عليهم مواصفات الإفراج، ضمن صفقة التبادل.

وفجر الأربعاء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية مصادقتها على اتفاق الهدنة الإنسانية مع "حماس" بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

ولدى "حماس" نحو 242 إسرائيليًا أسرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، خلال هجوم نفذته على مستوطنات "غلاف غزة"، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.