إسرائيل: تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة أرجأته "ثغرات بعدة بنود"

أعلنت إسرائيل، الخميس، أن تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية، أُرجئ لوجود "ثغرات بعدد من بنوده".

ونقلت هيئة البث العبرية، الخميس، عن مصدر إسرائيلي، لم تسمّه: "ما زلنا متفائلين بإمكانية التوصل إلى توافق، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى سيحدث ذلك".

وأضاف: "لا تزال هناك ثغرات، ولكن على الأقل في الوقت الحالي لا يبدو أن الأمور في طريقها إلى الانفجار".

وكان من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق، الذي تم بوساطة قطرية، صباح اليوم الخميس، لكنّ مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن التنفيذ لن يبدأ قبل يوم غدٍ الجمعة.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، مساء الأربعاء، في تصريح مكتوب، نقلته وكالة الأناضول: "الاتصالات الجارية من أجل الإفراج عن مخطوفينا تتقدم باستمرار، وبدء الإفراج عنهم سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الأطراف وليس قبل يوم الجمعة".

وجاء بيان هانغبي بعد تأكيد هيئة البث الإسرائيلية وصول رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أفيد بارنياع ومسؤول ملف المختطفين الإسرائيليين نيتسان ألون إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأربعاء.

وبحسب هيئة البث، كان من المفترض أن تتسلم إسرائيل من الوسيط القطري قائمة بأسماء 10 إسرائيليين ستطلق "حماس" سراحهم وتسلم الوسيط قائمة بأسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم بالمقابل من السجون الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "القطريين أبلغونا ليل الأربعاء بأن حماس لم توقع على الاتفاق، ويبدو أن الأمر داخلي يخصهما".

وكانت "حماس" أعلنت أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس، وهو ما لم تؤكده إسرائيل رسميا.

وقال المصدر الإسرائيلي لهيئة البث: "لم نولِ هذا الإعلان أي أهمية لسبب بسيط وهو أننا نعلم جيدا أن الاتفاق لم يبرم بعد".

فيما نقلت عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "أن أحداً لم يعلن أنه سيتم إطلاق سراحهم غدا، باستثناء وسائل الإعلام".

ووفقا لذلك، فقد أكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي لهيئة البث أن "اتفاق الهدنة الإنسانية لن يبدأ اليوم الخميس".

وقالت الهيئة: "أكد مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "طالما لم يتم التوقيع على الاتفاق فإن الحرب ستستمر".

وأردفت: "أضاف هؤلاء المقربون الى انه ليس هناك تراجع ولا وقف لإطلاق النار، ومع ذلك، ثمة تفاؤل في إسرائيل بأن الاتفاق سيتم التوقيع عليه بالفعل".

ومن جهتها قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 13، الخميس: "التأجيل نابع من إصرار حماس على عدد من القضايا غير المقبولة لإسرائيل بموجب الاتفاق".

وأضافت: "خلافا لتقارير الأمس، لم تتلق إسرائيل حتى الآن قائمة المختطفين الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم اليوم".

واستدركت نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه: "أن الفجوات في المفاوضات يمكن أن تضيق وأن التأخير لن يؤدي إلى انفجار في المحادثات، وهذا يتفق مع الرسالة التي نقلتها قطر إلى إسرائيل الليلة الماضية، والتي بموجبها فإن الصفقة ليست في خطر".

والمصدر ذاته أشار إلى استمرار الحرب في غزة، وقال: "الحرب مستمرة، كما كانت في الأيام ال 46 الماضية، حتى يعود الرهائن الأوائل، لا يوجد وقف لإطلاق النار، هناك إطلاق نار".

ولم يتحدد ما إذا كان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ الجمعة أم لا.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه: "متفائل بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس إلى تفاهمات، لكن لا أعرف متى".

وبموجب الاتفاق من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 150 فلسطينيا بمقابل إطلاق "حماس" 50 إسرائيليا من قطاع غزة على مدى 4 أيام.

ويتم تبادل الأسرى على مراحل بحيث يشمل يكل يوم من الأيام الأربعة عددا محددا من الأسرى بعد تبادل الطرفين، عبر الوسيط القطري، قوائم الأسماء.

وستسود هدنة إنسانية قطاع غزة خلال فترة التبادل ويتم إدخال 300 شاحنة يوميا الى غزة محملة بالمواد الإغاثية والوقود.

ويترك الاتفاق الباب مفتوحا أمام تمديد الهدنة الإنسانية في حال إطلاق المزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ولدى "حماس" نحو 239 إسرائيليًا أسرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، خلال هجوم نفذته على مستوطنات "غلاف غزة"، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.