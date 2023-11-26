إسرائيل تعلن تسلمها الدفعة الثالثة من الأسرى المفرج عنهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنّ قواته تسلمت من الصليب الأحمر، الدفعة الثالثة من الأسرى المفرج عنهم اليوم، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: إن "قافلة المختطفين العائدين إلى البلاد في طريقها إلى إسرائيل".

وأضاف البيان: "12 منهم أصبحوا بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة، فيما سافر 4 عبر معبر رفح إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل".

وأشار البيان إلى أنّ إحدى الأسيرات في طريقها إلى إسرائيل عبر مروحية جوا لنقلها مباشرة إلى المستشفى.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم 17 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة، وهم 14 إسرائيليًا و3 أجانب، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.