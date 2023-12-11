واشنطن قلقة من صعوبة تحديد مكان المعارض الروسي اليكسي نافالني

اعرب البيت الأبيض عن "قلقه البالغ" حيال معلومات تفيد بأن أقارب المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون في بلاده، يحاولون الاتصال به دون جدوى منذ حوالى أسبوع، وفق ما ذكر متحدث في الرئاسة الأميركية الاثنين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم "يجب إطلاق سراحه فوراً. حتى أنه ما كان ينبغي أن يُسجن" مشيراً إلى أن سلطات بلاده تسعى لمعرفة المزيد.

وتوجه محاموه الجمعة ثم الاثنين إلى "مستعمرتين عقابيتين في منطقة فلاديمير (شرق موسكو) حيث من المحتمل أن يكون أليكسي نافالني" لكنهم تبلغوا "بعدم وجوده"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه كيرا يارمش.

وكانت قد اشارت في وقت سابق إلى أن فريقه لم يتبلغ أي خبر عنه منذ "ستة أيام".

ونافالني، المحتجز حتى الآن في فلاديمير، يتعين ارساله بموجب الحكم الجديد الصادر في آب/أغسطس بسجنه 19 عامًا بتهمة "التطرف"، إلى منشأة ذات "نظام خاص" أكثر تشددا.

غالبًا ما تستغرق عمليات النقل من مستعمرة عقابية إلى أخرى في روسيا عدة أسابيع، دون ورود أنباء عن المعتقلين خلال هذه الفترة. وتقع غالبية هذه المنشآت العقابية التي تتسم بأقسى ظروف الاحتجاز في نظام السجون الروسي، في مناطق نائية.

نظّم نافالني احتجاجات واسعة في روسيا قبل أن يُسجن في 2021 بعد إدانته بتهم احتيال إثر عودته من ألمانيا حيث كان يتعافى من عملية تسميم قال محققون مستقلون إن الدولة الروسية نفّذتها.