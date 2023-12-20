وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعمل على اغتيال مشعل وهنية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، إن بلاده ستعمل على القضاء على القياديين في حركة "حماس" إسماعيل هنية وخالد مشعل.

وهنية هو رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أما مشعل فهو رئيس الحركة في الخارج، وكلاهما يقيمان في قطر.

وقال كوهين للقناة "13" الإسرائيلية: "سنعمل على القضاء على مشعل وهنية، فهما لن يموتا موتاً طبيعياً".

ولم يصدر تعقيب من حركة "حماس" بشأن تهديدات كوهين حتى الساعة 20:00 (ت.غ).

وفي سياق منفصل، أشار كوهين إلى أنه "من الخطأ استبدال وزير خارجية أثناء الحرب".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه يجري الحديث عن استبداله بوزير الطاقة يسرائيل كاتس، على أن يتولى هو بالمقابل حقيبة الطاقة.

وقال كوهين: "المسؤول هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يتحدث معي حول هذه القضية، وإذا ما طلب مني رئيس الوزراء ذلك فسأفعل"

وادعى كوهين أنه لم يطلب من نتنياهو إبقاءه في منصبه الذي عمل فيه منذ تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء 26 ألف شهيد ومفقود، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.