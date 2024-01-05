قتلى وجرحى في حادثي تصادم قطارات في نيويورك وجزيرة جاوة

خرج قطار أنفاق في مدينة نيويورك عن مساره يعد ظهر الخميس بعد اصطدامه بقطار آخر مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة، حسبما ذكرت السلطات.

في حوالي الساعة 3 مساء وعلى الجانب الغربي الشمالي لمنهاتهن، اصطدم قطار رقم 1 كان يحمل حوالي 300 راكب بقطار تابع لهيئة النقل الحضري خارج الخدمة وعلى متنه أربعة عمال بالقرب من محطة شارع 96، حسبما قالت الشرطة ومسؤولو النقل في مكان الحادث.

أظهرت الصور التي نشرها مسؤولو إدارة الطوارئ بالمدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج قطار الركاب جزئيا عن القضبان في منطقة بها آلية تبديل المسار. وقال المسؤولون إنه لا توجد علامات فورية على فشل المعدات، ويتحقق المحققون مما إذا كان هناك خطأ بشري.

قال ريتشارد ديفي، رئيس هيئة النقل الحضري الأمريكي، إن القطار المتوقف عن الخدمة كان عالقا لأن شخصا ما قام بسحب عدد من أسلاك التوقف في حالات الطوارئ وكان العمال على متنه لإعادة ضبط أسلاك الفرامل.

وصرح ديفي في مؤتمر صحفي: "لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات خطيرة. من الواضح أنه لا ينبغي أن يصطدم قطاران ببعضهما البعض. سنصل إلى جوهر الحقيقة."

وفي جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا

كما اصطدم قطاران في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا يوم الجمعة، مما أدى إلى انقلاب عدة عربات ومقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

قال أييب هانابي المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية الوطنية إن الحادث وقع على بعد حوالي 500 متر من محطة قطار سيكالينجكا في مدينة باندونغ في جاوة الغربية.

وقال إن قطار تورانغا السريع الذي يحمل 287 راكبا كان مسافرا من سورابايا، عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية، عندما اصطدم بقطار ركاب في باندونغ رايا متجها إلى بادالارانغ من محطة سيكالينغكا وعلى متنه 191 راكبا في حوالي الساعة 6:30 صباحا.

قال هانابي: "تم إجلاء جميع ركاب القطارين المحطمين بسلام"، مضيفا أن 28 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات طفيفة إلى خطيرة.

قال إبراهيم تومبو، المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وهم السائق ومساعده في قطار الركاب ومضيف بالقطار السريع.

وأضاف أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة المضيف وما زالوا يحاولون انتشال جثتي السائق ومساعده الذين كانوا محاصرين في قاطرة القطار.

أظهرت لقطات تلفزيونية عدة عربات مقلوبة أو مشوهة بشدة. سقطت إحدى العربات في حقل أرز قريب. صرخ الناس عندما حاول الركاب المذعورون الخروج من القطار. سار البعض في الحقول حاملين حقائب سفر وأشياء أخرى بينما قامت سيارات الإسعاف بإجلاء المصابين.