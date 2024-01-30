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أمين عام الناتو: إيران تمارس القمع في الداخل والعدوان في الخارج

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.01.2024 13:03
الحوثيون تدعهم إيران في اليمن. صنعاء. 28/01/2024 الأناضول الحوثيون تدعهم إيران في اليمن. صنعاء. 28/01/2024 (الأناضول)

حمّل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إيران المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بتدخلاتها في العديد من الدول ورعايتها لفصائل مسلحة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، شدّد ستولتنبرغ على أهمية وقوف الدول الديمقراطية معا ضد "الأنظمة الاستبدادية".

وفي معرض الإشارة إلى أن الأمن قضية عالمية، أكد ستولتنبرغ أن للناتو "أهمية حيوية" في مكافحة التحديات العالمية.

وذكر أن إيران "تمارس القمع في الداخل والعدوان في الخارج"، وقال إن "طهران مسؤولة عن زعزعة استقرار الشرق الأوسط الذي يحتاج إلى الاستقرار والأمن".

وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه العميق إزاء دعم إيران لجماعة الحوثي اليمنية الذين "هاجموا السفن في البحر الأحمر"، قائلا إن "هذه التصرفات جلبت معها خطر تصاعد التوترات في المنطقة".

فيما لم يرد على الفور تعليق إيراني رسمي حول تصريحات ستولتنبرغ.

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