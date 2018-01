18 Tote und mehr als 250 Verletzte bei Zugunglück in Südafrika

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen in Südafrika sind am Donnerstag 18 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 250 weitere verletzt worden. Von den Verletzten würden 88 noch im Krankenhaus behandelt, teilte die südafrikanische Bahnbehörde mit. Bei dem Unglück 200 Kilometer südwestlich von Johannesburg waren mehrere Waggons entgleist und in Flammen aufgegangen.

Der Zug mit 429 Passagieren fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Strecke zwischen Port Elizabeth im Süden des Landes und Johannesburg im Norden, als er gegen 09.00 Uhr (Ortszeit, 08.00 Uhr MEZ) in der Nähe von Kroonstad mit dem Lkw kollidierte. Nach Angaben der Bahngesellschaft Shosholoza Meyl hatte der Lastwagenfahrer die Gleise zu früh überquert.

Zu den entgleisten Waggons zählte auch ein Waggon mit einem Generator, der in Flammen aufging. Das Feuer breitete sich schnell auf weitere Waggons aus. Auf Bildern waren schwarzer Rauch und Flammen zu sehen, die aus den umgekippten Waggons in der Nähe einer Straße loderten.

Der Interimschef der südafrikanischen Bahnbehörde für Personenverkehr, Mthuthuzeli Swartz, sagte der Nachrichtenagentur AFP, es werde nicht davon ausgegangen, dass die Zahl von 18 Todesopfern weiter steige. Von den 254 Verletzten würden 88 noch im Krankenhaus behandelt.

Die Rettungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Bergungsteams suchten nach eingeklemmten Passagieren.

Der Passagier Tiaan Esterhuizen sagte dem Nachrichtenportal "Times Live", er habe in einem entgleisten brennenden Waggon drei Frauen liegen gesehen. "Zwei der Frauen lagen irgendwie übereinander. Eine andere lag weiter hinten. Ihre Beine waren eingeklemmt." Eine der Frauen habe geschrien, dass auch ein Baby in dem Waggon sei, aber er und andere Passagiere hätten das Kind nicht gefunden. "Ich bin ziemlich sicher, dass diese Frauen verbrannt sind", sagte der Augenzeuge.

Angesichts der Schulferien sind die Züge in Südafrika derzeit besonders voll. Zur Klärung der Unglücksursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Der ins Krankenhaus eingelieferte Lokführer sollte einem Alkoholtest unterzogen werden. "Der Lokführer hat sein Glück versucht, das hat viele Menschenleben gekostet", sagte Verkehrsminister Joe Maswanganyi bei einem Besuch am Unglücksort.