Kalifornien: Schüsse bei YouTube-Zentrale

Beim Hauptquartier von YouTube im kalifornischen San Bruno sind Schüsse gefallen. Die örtliche Polizei teilte am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, sie sei wegen eines "aktiven Schützen" im Einsatz. Die näheren Umstände des Vorfalls waren noch unklar.

Die Polizei forderte die Bevölkerung des Vorortes von San Francisco auf, der Zentrale des auf Webvideos spezialisierten Google-Tochterunternehmens fernzubleiben. In den Online-Netzwerken waren Bilder von YouTube-Beschäftigten zu sehen, die das Gelände verließen. Augenzeugen berichteten, dass die Polizei mit Hubschraubern und Spezialkräften im Einsatz sei.

Der YouTube-Beschäftigte Vadim Lavrusik schrieb auf Twitter, er sei mit Kollegen in einem Raum in der Firmenzentrale verbarrikadiert. Er habe Schüsse gehört und Menschen davon rennen sehen, als er an seinem Schreibtisch saß. Wenig später schrieb er dann, er sei "sicher" und aus dem Gebäude herausgebracht worden.