Lira im Aufschwung nach Nachricht über mögliche Gülen-Auslieferung

Nachdem am späten Donnerstagabend die Nachricht über eine mögliche Auslieferung vom Sektenführer Fetullah Gülen in die Türkei öffentlich geworden ist, verlor der Dollar gegenüber der Lira um 2,12 Prozent an Wert.

Mit dem plötzlichen Wertverfall des Dollars sank der Wechselkurs zeitweise auf 5,3306.

Auch die sinkenden Ölpreise haben sich positiv auf die türkische Lira ausgewirkt. Ein Euro wurde zwischenzeitlich mit 6,06 Lira gehandelt.

Die Trump-Regierung habe mehrere Bundesbehörden gebeten, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um Gülen in die Türkei ausliefern zu können, berichtete NBC News am Donnerstag. Dabei berief sich der Nachrichtensender auf zwei US-Beamte und zwei weitere anonyme Quellen.

Fetullah Gülen, der 1999 in die Vereinigten Staaten übersiedelte, lebt derzeit in einem luxuriösen Anwesen in Saylorsburg, Pennsylvania. Er ist das geistige Oberhaupt der von ihm gegründeten terroristischen Gülen-Sekte.

Die Vereinigten Staaten, in denen die Terrorgruppe ein Netzwerk von Schulen unterhält, sind ein beliebter und sicherer Hafen für flüchtige Mitglieder der Gülen-Sekte.

Der Putschversuch in der Türkei, für den Fetullah Gülen als Drahtzieher verantwortlich gemacht wird, ereignete sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016. Am späten Abend versuchte eine ins türkische Militär infiltrierte Gruppe der terroristischen Gülen-Sekte (FETÖ) die staatlichen Institutionen unter ihre Kontrolle zu bringen und die demokratisch gewählte Regierung der Türkei zu stürzen. Der Putschversuch wurde durch den Widerstand von loyalen Sicherheitskräften und Millionen türkischen Bürgern verhindert. 249 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, wurden von den Putschisten getötet und mehr als 2.000 verletzt.