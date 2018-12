Moskau plant zu Jahresbeginn Syrien-Gespräche mit Iran und Türkei

Russland will Anfang kommenden Jahres einen weiteren Syrien-Gipfel mit den Präsidenten der Türkei und des Iran einberufen.

Sein Land sei an der Reihe, ein solches Treffen zu organisieren, sagte der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow am Freitag laut der Nachrichtenagentur Interfax. Es werde voraussichtlich in der ersten Januarwoche stattfinden. Das Datum hänge von den Terminkalendern der Präsidenten ab.

Im Januar 2017 hatten die drei Staaten in der kasachischen Hauptstadt Astana Friedensgespräche gestartet, an denen Vertreter das syrische Regime und der Opposition teilnehmen. Russlands Präsident Wladimir Putin, sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdoğan und der iranische Präsident Hassan Rohani kommen zudem regelmäßig zu Syrien-Gipfeln zusammen. Moskau und Teheran unterstützen in dem Konflikt das syrische Regime, Ankara unterstützt die Opposition.

Beim bislang letzten Dreier-Gipfel im September in Teheran war die Zunkuft der syrischen Grenzprovinz Idlib Hauptthema. Kurz nach dem Gipfel haben sich Erdoğan und Putin auf ein Waffenstillstand für die Provinz vereinbart. Der Deal sieht vor, dass die Oppositionsgruppen in Idlib in den Gebieten bleiben werden, in denen sie bereits präsent sind, während Russland und die Türkei dort gemeinsam patrouillieren werden, um erneute Kämpfe mit den Regimekräften zu verhindern.

Der von Russland, dem Iran und der Türkei überwachte Astana-Prozess führte bislang zur Schaffung von vier "Deeskalationszonen" in Syrien, für die regionale Waffenruhen vereinbart wurden. Parallel bemüht sich die UN seit Jahren um eine Friedenslösung für das Bürgerkriegsland, die Gespräche in Genf brachten jedoch bislang kaum Fortschritte.

Bereits am Samstag werden der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und Verteidigungsminister Hulusi Akar in Moskau erwartet, um über die Konsequenzen des von US-Präsident Donald Trump angekündigten Truppenabzugs aus Syrien zu beraten.