Louisville benennt Flughafen zu Ehren von US-Boxlegende Muhammad Ali um

Der Louisville International Airport im US-Bundesstaat Kentucky ist nach dem legendären Boxer Muhammad Ali umbenannt worden. Ali wurde in der Stadt geboren und wuchs dort auf.

Der Vorstand des Flughafens traf die Entscheidung für die neue Bezeichnung „Louisville Muhammad Ali International Airport" am vergangenen Mittwoch, wie US-Medien berichteten.

Der dreifache Weltmeister im Schwergewicht war am 4. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren an einer Atemwegserkrankung gestorben. Er kämpfte jahrelang gegen seine Parkinson-Erkrankung, die ihn in seinem letzten Lebensabschnitt sichtlich beeinträchtigte.

Die Zeitung „Courier-Journal" zitierte den Bürgermeister von Louisville, Greg Fischer, wonach Ali „nur eine Heimatstadt" habe - „glücklicherweise ist dies unsere großartige Stadt Louisville". Der weltweit populäre Boxer habe ein reiches Erbe an „Menschlichkeit und Sportlichkeit" hinterlassen und damit „Milliarden Menschen" inspiriert.

Der Entscheidung folgte der Empfehlung einer Arbeitsgruppe des Vorstands, die mehr als ein Jahr über die Umbenennung des Flughafens diskutiert hatte.

Lonnie Ali, die Frau der US-Boxlegende, sagte, sie sei stolz auf die Entscheidung der Stadt.

„Muhammad war ein Weltbürger, aber er hat nie vergessen, in welcher Stadt er angefangen hatte."

Ali war als Cassius Macellus Clay zur Welt gekommen. Er änderte seinen Namen in den 1960er Jahren nachdem er zum Islam konvertiert war. Wegen seiner religiösen Überzeugungen lehnte er die Teilnahme am Vietnamkrieg ab und erklärte sich als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. 1967 wurde ihm daraufhin der Titel im Schwergewicht entzogen. Der Rechtsstreit um den Militärdienst endete 1971 zu seinen Gunsten, nachdem der Oberste Gerichtshof seine Gründe für die Wehrdienstverweigerung akzeptiert hatte.