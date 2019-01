Maduro weist europäisches Ultimatum für Neuwahlen zurück

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat die von mehreren EU-Staaten gesetzte Frist für Neuwahlen in dem südamerikanischen Land zurückgewiesen.

„Sie müssen dieses Ultimatum zurückziehen", sagte der Staatschef am Sonntag bei einem Interview des Senders CNN Türk. „Niemand kann uns ein Ultimatum stellen." Das sei eine „Frechheit".

Vergangene Woche hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Unterstützung für Maduro erklärt, nachdem sich der Oppositionsführer Juan Guaidó selbstständig zum Übergangspräsidenten ernannt hatte. Während des Interviews dankte Maduro dem türkischen Präsidenten für seine Unterstützung und nannte ihn einen „tapferen Mann". Daneben gab es auch Solidaritätsbekundungen von Russland und dem Iran.

Einige EU-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, hatten Maduro am Samstag aufgefordert, binnen acht Tagen Neuwahlen anzusetzen. Sie kündigten an, den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó anzuerkennen, falls Venezuelas Staatschef diese Frist verstreichen lassen sollte. Auch Großbritannien, Spanien, Portugal und die Niederlande unterstützten den Vorstoß.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kündigte am Samstag „weitere Maßnahmen" der Europäischen Union an, falls in den kommenden Tagen keine Neuwahlen stattfinden würden.

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza hatte das Ultimatum bereits am Samstag bei einer Krisensitzung im UN-Sicherheitsrat abgelehnt. „Venezuela wird niemanden erlauben, uns eine Entscheidung oder Anordnung aufzuerlegen." Caracas habe „ausgezeichnete Freunde" deren Unterstützung notfalls angefordert werden könne.

In dem Interview am Sonntag wies Maduro darauf hin, dass die Präsidentschaftswahlen bereits im vergangen Jahr abgehalten worden seien und er mit 65 Prozent der Stimmen gewonnen habe. Die Parlamentswahlen würden daher erst wieder 2020 stattfinden. Das Wahlsystem Venezuelas sei sehr modern und durch ein internes Überwachungssystem gesichert. Maduro erklärte, dass Oppositionsführer Guaidó die Verfassung verletzt habe, indem er sich selbst zum Präsidenten erklärt habe. Auf die Frage, ob Guaidó verhaftet werden sollte, sagte der Staatschef, dass er keine Geschworener sei, das Problem aber vor der Justiz gelöst werde.

Er sei offen für den Dialog mit den USA und für ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Dies sei zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.

Maduro beschuldigte die USA, mitverantwortlich für die jüngsten Entwicklungen in Venezuela zu sein. Washington denke immer noch, dass sein Land ihr Hinterhof sei.

„Wir haben seit dem Tod von [dem früheren Präsidenten Hugo] Chavez viele Angriffe erlebt, aber seit der Amtsübernahme von Trump ist dies schlimmer geworden. Seitdem dieser Mann mit extremen Ideen an die Macht gekommen ist, greift uns die USA an und jetzt planen sie einen Putschversuch", beklagte der venezolanische Präsident.

US-Nachrichtenagenturen und die Washington Post hätten geschrieben, dass am 22. Januar Trump selbst Guaidó den Befehl für diesen Putschversuch gegeben haben soll, erinnerte Maduro.

Trump brüskiere Venezuela, Lateinamerika und die ganze Welt, fügte er hinzu. „Als Lateinamerikaner kann ich sagen, dass er uns hasst. Das ist inakzeptabel, da es in der heutigen Welt keinen Platz für Rassismus und Verachtung gibt."

Maduro betonte, dass Venezuela diversen finanziellen und wirtschaftlichen Angriffen ausgesetzt sei. Er versprach, die Hyperinflation dennoch bereits in diesem Jahr zu beseitigen.

Guaidó hatte sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten erklärt. Die USA erkannten ihn umgehend an, Kanada und mehrere lateinamerikanische Staaten wie Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien folgten. Russland und China blockierten am Samstag im UN-Sicherheitsrat aber eine von den USA vorgeschlagene Erklärung zur Unterstützung Guaidós.