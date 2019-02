Venezuela bricht diplomatische Beziehungen zu Kolumbien ab

Venezuela hat die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien abgebrochen.

„Wir können nicht weiter tolerieren, dass sich kolumbianisches Gebiet für eine Aggression gegen Venezuela hergibt", sagte Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro bei einer Massenkundgebung seiner Anhänger in Caracas. Er habe deshalb beschlossen, alle Beziehungen zu Kolumbien abzubrechen. Alle kolumbianische Diplomaten und Konsularbeamten sollten binnen 24 Stunden das Land verlassen.

Venezuela hatte am späten Freitag die vorübergehende Schließung der kolumbianischen Grenze angeordnet.

Maduro bezeichnete den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó als „Clown, Hampelmann, Marionette des US-Imperialismus". Guaidó, der von den USA und anderen westlichen Staaten unterstützt wird, hat mit Hilfe des kolumbianischen Präsidenten Iván Duque die Sammlung von 600 Tonnen Hilfsgüter in Cúcuta, an der Grenze zu Venezuela, organisiert.

Maduro sagte, er werde Duque für jegliche Gewalt am 23. Februar an der Grenze verantwortlich machen. An jenem Tag an dem die sogenannten „Hilfslieferungen" in das Land geliefert werden sollten.

Venezuela hat auch seine Seegrenze mit drei niederländischen karibischen Inseln – Curaçao, Aruba und Bonaire – vor einer Lieferung der „ausländischen Hilfe" geschlossen.

Maduro erklärte sich als Sieger in dem Tauziehen um die Hilfsgüter. „Der Staatsstreich (der Opposition) ist gescheitert", sagte er. Nach Ansicht Maduros hat die Hilfsgüteraktion seines Kontrahenten Guaidó das Ziel, eine militärische Intervention und den Sturz der Regierung einzuleiten.

Die Türkei, Russland, der Iran, Kuba, China und Bolivien bekräftigten ihre Unterstützung für Maduro, der nach dem diplomatischen Streit die Beziehungen zu den USA abbrach.

US-Präsident Donald Trump wies auf eine militärische Intervention als eine Möglichkeit hin, die er als Lösung der Krise nutzen könnte.