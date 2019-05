CAIR: Hilfsorganisationen stellten 125 Millionen Dollar für islamophobe Hassgruppen bereit

Mehr als 125 Millionen US-Dollar aus dem Budget von Hilfsorganisationen sind in den Jahren 2014 bis 2016 an islamophobe Hassgruppen in den USA gespendet worden. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Rats für Amerikanisch-Islamische Beziehungen (CAIR) hervor. Die Spenden sollen dabei zumeist von Mainstream-Hilfsorganisationen getätigt worden seien, die die Zahlungen teils verdeckt an Gruppen aus dem islamophoben Netzwerk transferiert hätten, behauptet der CAIR.

„Der islamfeindliche Fanatismus ist ein allgemeines und weit verbreitetes Merkmal der kulturellen und politischen Landschaft unseres Landes. Allerdings ist es wichtig zu bedenken, dass islamophobe Einstellungen und Politik von speziellen Interessengruppen mit tiefen Finanzierungsquellen propagiert werden", heißt es im Bericht.

Die CAIR-Mitarbeiter haben insgesamt 1.096 Organisationen gefunden, die für die Finanzierung von 39 Gruppen im islamophoben Netzwerk verantwortlich seien.

Die gesamte Umsatzkapazität des islamophoben Netzwerkes in den USA betrage in dem erforschten Zeitraum mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar. Diese Gelder seien in politische und gesellschaftliche Projekte geflossen, die sich im Kern gegen islamische Glaubensinhalte und Muslime gerichtet haben sollen. Die Gelder seien an bekannte islamfeindliche Hassgruppen wie „ACT for Amerika" oder das „Middle East Forum" geflossen. Jene Gruppen würden von den US-amerikanischen Hilfsorganisationen im bedeutenden Maße profitieren.

Die Hilfsorganisationen sollen dabei auch von Spendern bewusst genutzt werden, um die Anonymität zu bewahren. „Während einige Fonds und Stiftungen ideologisch nach den Interessen des islamophoben Netzwerkes ausgerichtet sind, werden die meisten Mainstream-Stiftungen höchstwahrscheinlich von Spendern (...) genutzt, die ihre Beiträge für anti-muslimische Interessengruppen anonymisieren möchten". Laut CAIR betrug die Gesamtsumme derartiger Spenden zwischen 20 bis 32 Millionen US-Dollar.