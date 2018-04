UNO prüft Berichte über zivile Opfer bei Luftangriff in Afghanistan

Die UNO in Afghanistan prüft derzeit Berichte über einen verheerenden Luftangriff der afghanischen Streitkräfte. Experten seien vor Ort unterwegs, um "beunruhigende Berichte" zu überprüfen, dass Zivilisten "schweres Leid" zugefügt wurde, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der UN-Mission für Afghanistan. Alle Konfliktparteien seien aufgerufen, bei den bewaffneten Auseinandersetzungen Zivilisten zu schonen.

Quellen aus dem afghanischen Sicherheitsapparat hatten am Montag von einem Luftangriff der afghanischen Armee auf eine Koranschule in der Provinz Kundus berichtet. Dabei sollen zahlreiche Zivilisten getötet worden sein.

In der Schule im Nordosten Afghanistans waren den Angaben zufolge ranghohe Kommandeure der aufständischen Taliban versammelt gewesen.