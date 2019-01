Ältester Mann der Welt mit 113 Jahren in Japan gestorben

Der nach Angaben des Guinness-Buchs der Rekorde älteste Mann der Welt, Masazo Nonaka, ist am Sonntag im Alter von 113 Jahren gestorben.

Der Japaner wurde im Juli 1905 geboren - wenige Monate vor der Veröffentlichung von Albert Einsteins Spezieller Relativitätstheorie. Yuko, die Enkelin des Verstorbenen, sagte der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, der Verlust dieser "großen Persönlichkeit" sei ein "Schock".

Ihr Opa sei am Samstag "wie immer" gewesen. Gestorben sei er, "ohne unserer Familie irgendwelche Umstände zu machen". Nonaka hatte sechs Brüder und eine Schwester. Er heiratete 1931 und hatte mit seiner Frau fünf Kinder. Er betrieb ein Thermalbadhotel in seiner Heimatstadt. Im Ruhestand erfreute er sich an Sumo-Ringkämpfen im Fernsehen und an Süßigkeiten, wie örtliche Medien berichteten.

Im vergangenen Januar war der bis dahin bei Guinness als ältester Mann der Welt geführte Spanier Francisco Núñez Olivera im Alter von 113 Jahren gestorben.

Japan gehört zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung. Zehntausende Japaner sind 100 Jahre alt oder älter. Im Juni 2013 starb mit 116 Jahren der Japaner Jiroemon Kimura. Im Guinness-Buch der Rekorde ist er als ältester Mann der Welt aufgelistet, der je gelebt hat. Von der ältesten Frau, die jemals lebte, ist er damit aber weit entfernt: Die Französin Jeanne Calment war 1997 im Alter von 122 Jahren gestorben.