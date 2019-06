Muslim zu Tode gefoltert: Indien nimmt 11 Männer fest

Nachdem ein Mann in Indien zu Tode gefoltert wurde, hat die Polizei am Dienstag elf Menschen festgenommen.

Zwei Polizisten seien zudem wegen ihres Umgangs mit dem Fall suspendiert worden, sagte der Polizeichef des Bezirks Seraikela im Osten des Landes der Nachrichtenagentur AFP.

Der 24-jährige Muslim Tabrez Ansari war von Dorfbewohnern an einen Pfahl gebunden und zwölf Stunden lang geschlagen worden, bevor die Polizei ihn zunächst festnahm und dann in ein Krankenhaus brachte, wo er am Samstag verstarb.

Ein Video des Vorfalls im Bundesstaat Jharkhand hatte in Indien für Erschütterung gesorgt. Darauf sah man Ansari, wie er weinte und seine Peiniger anflehte. Er wurde gezwungen, den hinduistischen Vers "Jai Sri Ram" (Lobet den Gott Ram) zu skandieren, ein unter hinduistischen Hardlinern weit verbreiteter Slogan. Dem 24-Jährigen war zuvor vorgeworfen worden, einen Einbruch begangen zu haben.

Medienberichten zufolge wirft Ansaris Ehefrau der Polizei vor, ihren Mann trotz seiner schweren Verletzungen absichtlich zunächst in ein Gefängnis und nicht in ein Krankenhaus gebracht zu haben.

Einem Bericht des US-Außenministeriums zufolge hat sich die religiös motivierte Gewalt gegen Minderheiten in Indien seit dem Regierungsantritt von Premierminister Narendra Modi und dessen hindu-nationalistischer Partei BJP vor fünf Jahren deutlich verschärft. Die oppositionelle Kongress-Partei wirft der Regierung vor, Muslime und andere Minderheiten nicht ausreichend zu schützen, was diese zurückweist.