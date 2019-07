Pakistan: 23 Todesopfer nach Zugunglück in Pakistan

Nach einem schweren Zugunglück in Pakistan ist die Zahl der Todesopfer auf 23 gestiegen.

Mehrere Menschen seien nach dem Unglück am Donnerstag in den Krankenhäusern ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein ranghoher Bahnvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Ein zweiter Bahnvertreter bestätigte die Opferzahl. Demnach wurden inzwischen alle Toten und Verletzten aus den beschädigten Waggons geborgen. Über 70 Verletzte befanden sich weiter im Krankenhaus.

In der Provinz Punjab war am Vortag ein Passagierzug in einen an einer Kreuzung wartenden Güterzug gerast. Die Ursache für das Unglück war auch am Freitag unklar, die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Premierminister Imran Khan forderte seinen Eisenbahnminister auf, dringend etwas gegen die seit Jahrzehnten vernachlässigte Infrastruktur der Bahn zu unternehmen. Zugunfälle sind in Pakistan aufgrund maroder Schienen und fehlender Investitionen keine Seltenheit.