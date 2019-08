Malaysia: Premier motiviert Jugend zur Arbeitsaufnahme in der Türkei

Malaysias Premierminister Mahathir Mohamad hat am Sonntag der Jugend seines Landes geraten, in der Türkei zu arbeiten und dort Erfahrungen zu sammeln.

Während der Feierlichkeiten zum Nationaltag warnte er die Studenten, dass westliche Lebensstile und Werte die Gesellschaft zunehmend verderben würden. „Es gibt Menschen, die diesem Lebensstil folgen. Wenn wir die Werte des Westens imitieren, werden wir wieder kolonial. Seien Sie stolz auf die Werte des Ostens", so der Premier.

Als Vorbild nannte er die Türkei. Er betone, dass der Fortschritt der Türkei die Errungenschaft des türkischen Volkes darstelle. „Ich denke, unsere jüngere Generation sollte in die Türkei gehen, Türkisch lernen und nach zehnjähriger Arbeit nach Malaysia zurückkehren. Auf diese Weise können wir in Malaysia einen Wandel erreichen." Das Land könne dem Beispiel der Türkei folgen.

Mahathir war kürzlich auf Einladung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu einem offiziellen Besuch in der Türkei. Der Premierminister führte bilaterale Gespräche mit dem türkischen Regierungschef. Außerdem besuchte er den türkischen Triebwerkhersteller TAI und den Drohnenhersteller Baykar. Am Endes seines Besuches sagte Mahathir, Malaysia müsse die von der Türkei angebotenen Möglichkeiten für einen Technologietransfer in der Luftfahrt und der Rüstungsindustrie nutzen.

Nach dem Treffen überreichte ihm Erdoğan den Orden der Republik Türkei. Dieser ist der höchste staatliche Orden, der an ausländische Staatsangehörige vergeben wird.