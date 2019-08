Generalstreik in Hongkong: Regierung warnt vor gefährlicher Lage

Zum Auftakt eines massiven Generalstreiks hat die umstrittene Regierungschefin Carrie Lam die Protestbewegung vor gefährlichen Folgen gewarnt.

Die Regierungsgegner würden die chinesische Sonderverwaltungszone in eine sehr riskante Lage bringen, sagte Lam am Montag.

Die Proteste seien eine Herausforderung für Chinas Souveränität und schadeten der Wirtschaft in der asiatischen Finanzmetropole. Ihre Regierung werde entschlossen Recht und Ordnung durchsetzen. Forderungen nach ihrem Rücktritt wies sie erneut zurück.

Wegen des Streiks kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu chaotischen Szenen. Viele Bahn- und Busdienste wurden eingestellt, Demonstranten blockierten Gleise und Bahnhöfe. Am Flughafen von Hongkong wurden mehr als 200 Flüge gestrichen.

Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Demonstranten nahm die Polizei nach eigenen Angaben 44 Menschen fest. Sie setzte wieder Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen.

Der Generalstreik folgte den Protesten vom Wochenende, bei denen wieder Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangenen waren und es auch erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam.

Die Proteste hatten sich vor rund zwei Monaten an Plänen der Regierung für ein Gesetz zur Auslieferung von Beschuldigten nach China entzündet. Seit Mitte Juni weiten sie sich aus. Die Kundgebungen richten sich auch gegen Regierungschefin Lam, der Kritiker eine zu große Nähe zur Regierung in Peking vorwerfen. Zudem fürchten die Demonstranten um Freiheitsrechte, die der früheren britischen Kronkolonie nach der Übergabe an China 1997 eingeräumt wurden und fordern mehr Demokratie.