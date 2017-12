24-Jähriger in München von zwei S-Bahnen überrollt und schwerst verletzt

Ein 24-jähriger Mann ist in München von zwei S-Bahnen überrollt und schwerst verletzt worden. Dem Mann wurden bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen mehrere Gliedmaßen abgetrennt - er war aber ansprechbar und wurde in stabilem Zustand in eine Klinik transportiert, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Der 24-Jährige aus Dachau war demnach am Samstag gegen 4.00 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Hackerbrücke ohne Einwirkung Dritter in die Gleise gestürzt. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde er anschließend von zwei in Richtung Münchner Flughafen fahrenden S-Bahnen erfasst und überrollt. Bei einer von der Staatsanwaltschaft München I angeordneten Blutentnahme wurde bei dem Verunglückten ein Alkoholwert von 1,8 Promille ermittelt.