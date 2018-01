Anklage gegen PKK-Funktionär aus Niedersachsen erhoben

Die niedersächsische Generalstaatsanwaltschaft hat einen ehemaligen hochrangigen Funktionär der Terrororganisation PKK angeklagt.

Wie die Behörde am Mittwoch in Celle mitteilte, soll der 57-Jährige von März 2014 bis Juni 2015 als Gebietsleiter für Salzgitter verantwortlich gewesen sein. In dieser Funktion soll er unter anderem Organisations- und Propagandaaufgaben übernommen sowie Geld gesammelt haben.

Die Anklage gegen das PKK-Mitglied erhob die Generalstaatsanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des niedersächsischen Oberlandesgerichts in Celle. Es muss nun über die Eröffnung des Prozesses entscheiden.

Die PKK wurde 1978 gegründet und kämpfte bis Anfang der 2000er Jahre gegen die türkische Regierung für ein unabhängiges Kurdistan. Mit der Zeit änderten sie ihr Ziel und streben nun nach Autonomie in den hauptsächlich kurdischen Gebieten. Die PKK wird in der Türkei, den Vereinigten Staaten und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie nahmen ihren bewaffneten Kampf nach dem Waffenstillstand Ende Juli 2015 wieder auf.