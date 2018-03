München: Zöllner finden ein Kilogramm getrocknete Frösche

Am Flughafen München haben Zöllner mehr als ein Kilogramm getrocknete Frösche entdeckt. Sie steckten in blaue Mülltüten verpackt in den insgesamt 17 Gepäckstücken eines Manns aus Nigeria, wie das Hauptzollamt München am Freitag mitteilte. Die Beamten sprachen von einem "Gruselfund".

Die Tiere wiesen teilweise schon Fliegeneier auf und wurden aus Gründen des Tierseuchenschutzes sofort vernichtet. Wozu die getrockneten Frösche konkret gedacht waren, wurde nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen noch.