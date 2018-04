Anschlag auf Moschee und türkischen Imbiss in Darmstadt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine Moschee und einen Dönerimbiss im hessischen Darmstadt mit Steinen attackiert. Auf die Fassaden beider Gebäude wurden zudem antitürkische Parolen gesprüht, wie die Polizei mitteilte. An der Moschee wurden demnach die Glasscheiben der Eingangstür durch Pflastersteine zerstört, am Imbiss gingen die Scheiben nicht zu Bruch, wurden aber schwer beschädigt.

Die Polizei prüft nach eigenen Angaben einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Angriff auf ein türkisches Reisebüro in der Nacht zum Samstag. In Deutschland hatte es in den vergangenen Wochen bereits mehrere Brandanschläge und andere Attacken auf Moscheen, Geschäfte und Kulturzentren mit türkischem Hintergrund gegeben.

Die Zahl der Angriffe auf Moscheen und türkische Einrichtungen vermehren sich in letzter Zeit aufgrund der türkischen Operation in Afrin, die sich gegen den syrischen PKK-Ableger YPG richtet.

Doch auch durch den Rechsextremen-Trend in Deutschland kam es in Deutschland im vergangenen Jahr zu mindestens 950 Angriffen auf Moscheen und Muslime. Derzeit gibt es keine Vergleichsdaten, da die Polizei erst seit Beginn 2017 mit der Aufzeichnung solcher Fälle begonnen hat.