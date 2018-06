Am Montagmorgen ist am Frankfurter Flughafen ein Schleppfahrzeug in Brand geraten. Da das Fahrzeug an eine Lufthansa-Maschine angekoppelt war, wurde der Airbus A340 bei dem Brand schwer beschädigt.

Dabei sind nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers sechs Menschen leicht verletzt worden.

Zuvor hatte ein Sprecher des Frankfurter Flughafens keine Verletzten gemeldet.

Die Brandursache ist bisher unklar.