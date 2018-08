60-Jähriger am Frankfurter Flughafen mit 600 Gramm Heroin im Magen festgenommen

Mit 600 Gramm Heroin in kleinen Päckchen in seinem Magen hat der Zoll am Flughafen Frankfurt am Main einen 60-Jährigen erwischt. Der Mann reiste nach Angaben vom Freitag Ende Juni aus Südafrika ein.

Ein Handflächen- und ein Urintest reagierten positiv auf Kokain und Heroin. Er wurde daraufhin in einem Krankenhaus weiter untersucht.

"Im Magen-Darm-Trakt des 60-jährigen befanden sich insgesamt 60 mit Heroin gefüllte Fingerlinge", erklärte der Zoll. Der Wert des Heroins auf dem Schwarzmarkt wurde auf rund 20.000 Euro beziffert. Der Mann wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.