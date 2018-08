Stuttgarter Diesel-Fahrverbot: Verstoß soll 80 Euro kosten

80 Euro soll es kosten, wenn Autofahrer in Stuttgart gegen die ab Januar geplanten Dieselfahrverbote verstoßen.

Eine Sprecherin des baden-württembergischen Verkehrsministeriums sagte am Donnerstag, die Polizei werde stichprobenartig den fließenden und stehenden Verkehr in der Umweltzone kontrollieren.

Diesel-Autos der Abgasnorm Euro 4 und niedriger sollen nach Plänen der Landesregierung ab 2019 nicht mehr in die Umweltzone einfahren dürfen.

Das geplante Bußgeld in Stuttgart ist deutlich höher als die 20 Euro in Hamburg, wo bereits seit Ende Mai Diesel-Fahrverbote auf zwei Straßen gelten. Strittig ist weiterhin, ob Stuttgart auch Dieselautos der Euronorm 5 aussperren muss. Die Landesregierung will eine Entscheidung darüber erst Mitte nächsten Jahres treffen.