Sachsen-Anhalt: IC kracht in Lkw - Ein Toter

In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstagabend ein IC mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer sei dabei ums Leben gekommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Die beiden Lokführer erlitten demnach leichte Verletzungen. Im Zug befanden sich den Angaben zufolge 50 Menschen, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben.

Der Unfall ereignete sich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld an einem Bahnübergang zwischen den Orten Wulfen und Maxdorf. Der Zug habe den Lkw erfasst und sei nach mehreren hundert Metern nach dem Bahnübergang zum Stehen gekommen, hieß es. Die Lok sei entgleist, mehrere hundert Meter Bahnschiene seien beschädigt worden. Die 50 Insassen des Zuges seien in Sicherheit gebracht worden.

Der IC kam laut Polizei aus Richtung Köthen und war in Richtung Magdeburg unterwegs. Die betroffene Bahnstrecke wurde voll gesperrt. Die Bergung des Zuges und des Lkw würden auf unbestimmte Zeit andauern, hieß es. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.