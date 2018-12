Berlin: Iraner fremdenfeindlich beleidigt und verprügelt

Zwei Iraner sind in der Nacht zum Mittwoch im Berliner Stadtteil Lichtenberg aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus fremdenfeindlich beleidigt und verprügelt worden. Die Gruppe sei an einer Bushaltestelle auf den 31-jährigen Mann und dessen 28-jährigen Begleiter zugekommen und habe "Deutschland den Deutschen" geschrien, teilte die Polizei in der Hauptstadt mit. Auch hätten die Angreifer den beiden Männern den Mittelfinger gezeigt.

Einer der Beteiligten habe den 31-Jährigen im weiteren Verlauf geschubst und auf ihn eingetreten. Anschließend seien die Verdächtigen geflohen. Der Angegriffene habe eine Knieverletzung davongetragen und sei im Krankenhaus ambulant behandelt worden. Sein Begleiter blieb demnach unverletzt. Der Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.