Mutmaßliche FETÖ-Terroristen verletzten Ditib-Vertreter mit Messer und Pistole

Ein Vertreter der Ditib-Moschee im Baden-württembergischen Bretten ist am Mittwochabend von Unbekannten Angegriffen und mit diversen Waffen Verletzt worden. Staatsschutz und Kriminalpolizei wurden eingeschaltet.

Der 45-Jährige Savaş Çelik wurde nach eigener Aussage zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr in Gölshausen an der Ecke Weißhofer Grund/Römerstraße plötzlich von zwei Maskierten Tätern von hinten angegangen. Diese hätten ihn mit einem Messer bedroht und in eine dortige Sackgasse dirigiert. Dort habe man ihm die Hände mit einem Kabelbinder von hinten fixiert und ihn auf die Knie gezwungen. Einer der Täter habe eine Schusswaffe besessen, erzählte er der Polizei.

Dann sollen die beiden Männer konkreter geworden seien. Er solle „nie wieder" etwas gegen „unsere Brüder und Schwestern" sagen. Dies sei eine „Warnung". Auf die Frage von Çelik , wer genau gemeint sei, sollen die Täter zunächst mit wüsten Beschimpfungen und Gewalt reagiert haben, bevor einige Namen und die Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) genannt worden seien, sagte er gegenüber dem türkischen Nachrichtensender „TRT Haber".

Çelik erlitt bei dem Übergriff Messerverletzungen am Oberschenkel und an der Brust. Einer der Täter habe ihm anschließend noch einen Stoß mit dem Pistolengriff an die Stirn verpasst. Mit zehn Stichen sollen die Wunden später vernäht worden seien.

Die Polizei habe er nach der Tat zum Haus der Nachbarn gerufen, damit die Kinder nichts mitbekommen. Nun hofft Çelik auf eine baldige Aufklärung der erpresserisch motivierten Gewalttat. Bisher sei die Polizei wenig erfolgreich bei der Aufdeckung von Fällen gewesen, wo Moscheen und ihre Vertreter Ziel von Angriffen geworden seien.

Der türkische Außenamtsvertreter Yavuz Selim Kıran beklagte später auf Twitter: „Welche Katastrophen müssen noch erlebt werden, damit erkannt wird, um was für eine Art Verbrecherbande es sich bei FETÖ handelt?" Damit kritisierte er indirekt die neutral bis freundliche Haltung der Bundesregierung gegenüber straffällig gewordene Drahtzieher und Mitglieder der Gülenisten-Terrorgruppe. Deutschland gillt nach wie vor als Rückzugsgebiet für FETÖ-Mitglieder. Zahlreiche Personen aus dem Gülen-Umfeld bekamen in der Bundesrepublik bereits Asyl.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet die Bevölkerung nach sachdienlichen Hinweisen. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegengenommen.